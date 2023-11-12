İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Serhat Baştan, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü
Uşak Spor A.Ş.: İbrahim Bağcı, İsmet Kavuştu, Oğulcan İnanç, Şamil Başaran, Cem Aktaş, Ömer Faruk Çalışkan, Gökmen Aydoğdu, Tolga Çokkoşan, Sertan Yiğenoğlu, Ege Özkayımoğlu, Ömer Gür
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Cengiz Ötkün(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Cengiz'in vuruşu ağlarla buluştu.1-0
Murat Avci