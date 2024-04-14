TFF 2. Lig temsilcimi İnegölspor, sahasında ağırladığı Karaman Futbol Kulübü'nü 1-0 yeniyor.
Hakemler: Serkan Pınar, Şükrü Çavcı, Eren Özçelik
Stat: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş, Ömer Gür
Karaman Futbol Kulübü: Baran Güler, Mete Yıldız, Ahmet Furkan Özcan, Artun Akçakın, İbrahim Can Köse, Erdem Dikbasan, Anıl Batın Aydın, Onur Taha Takır, Ömer Faruk Gümüş, Bora Çuha, Berkan Burak Turan,
Sarı kartlar: Nadir Çiftçi(İnegölspor)
Kırmızı Kart:
Goller: Ömer Gür(İnegölspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
44'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Ömer'in vuruşu ağlarla buluştu.1-0
Muhabir: İBRAHİM USLU