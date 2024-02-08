Bordo beyazlı ekip, Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Somaspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Bahaddin Güneş, şunları söyledi:

“6 maçlık yenilmezlik serisi ile lider Iğdır’a konuk olduk. Iğdır karşısında gol pozisyonlarına girdik ama 66 ve 68. dakikalarda üst üste goller yedik. 2.yediğimiz gol bence centilmenliğe aykırı bir gol. Çünkü kalecimiz ile oyuncumuz çarpışarak sakatlandı. Buna rağmen rakip oyuncu topu boş kaleye yolladı. Baktığımız zaman bu maçtan puan alabilirdik. Fethiye ve Arnavutköy ile berabere kaldığımızda bile sevinmedik. Ama bu maçta mağlup olmamıza rağmen sevindim. Çünkü sahada bir oyun felsefesi vardı. Fethiye ve Arnavutköy maçlarından puan almamıza rağmen oyundan memnun değildim. Bu maç bitti. Şimdi Soma maçına bakacağız. Soma takımının da inişli çıkışlı bir grafiği var. Fenada bir takım değil. İyi bir maç oynayacağız. 1 maç eksiğimiz olduğunu düşünürsek Play-Off hattı ile puan farkımız çok az ama düşme potası ile de puan farkımız az. Tam ortada bulunuyoruz. Soma maçından alacağımız 3 puan ile üstümüzde olan rakibimiz ile puan farkını kapatmış olacağız. Her zaman olduğu gibi sahaya galip gelmek için çıkacağız. Kastamonu, Erzincan, Iğdır gibi güçlü rakiplerle oynadık ve iyi puanlar topladık.”

Kaynak: Haber merkezi