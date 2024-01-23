İnegölspor Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkan Ertürk Uğurlu, şunları söyledi:

“Uzun zamandır takibimizde olan ve alt liglerde ön plana çıkan genç yetenekleri kulübümüze kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün gelecek vadeden oyunculardan biri olan orta saha oyuncusu Emirhan Kuşgöz kardeşimizi Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Çanspor’dan transfer ettik ve kendisi ile 2,5 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”