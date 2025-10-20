2025 TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Final organizasyonu, 8 takımın katılımı ile 28 Ekim - 5 Kasım 2025 tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilecek. Finaller öncesinde Alanya Belediyespor Plaj Futbolu Takımı Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Alanya, plaj futbolunda oldukça tecrübeli"

Bu zamana kadar yapılan tüm finallerin Alanya’da düzenlendiğine değinen Müftüoğlu, "Türkiye Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri, 30 Ekim’de Alanya’da oynanacak. Alanya, bu konuda zaten oldukça tecrübeli. 2006 yılında başlayan plaj futbolu, bugüne kadar finallerini hep Alanya’da yaptı. Her sene olduğu gibi Türkiye şampiyonu, bu yıl da inşallah Alanya’da belirlenecek. Bu kapsamda Alanya’yı tercih ettikleri için Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür ediyoruz. Alanya Belediyesi’ne de bu organizasyonu tekrar buraya kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dünyada sayılı stadyumlardan bir tanesine sahibiz"

Şehir olarak plaj futbolu kültürüne hakim olduklarının altını çizen Adil Müftüoğlu, "Alanya birçok spor dalında uluslararası organizasyonlara imza atan bir şehir. Bu anlamda bir kültürü ve geleneği var. Alanya Belediyesi, buraya harika bir stadyum yaptı. Plaja yapılan bu stadyum, dünyada sayılı stadyumlardan bir tanesi konumunda. Güzel bir tesise sahibiz ve birçok uluslararası büyük organizasyona ev sahipliği yaptı burası. 20 yıl içerisinde sürekli bu oyunu geliştirmek adına çalışmalarda bulundum. 2010 yılında oyunculuk dönemimde federasyon ve belediyemizin katkılarıyla uluslararası 4’lü bir organizasyon düzenledik. 2019 yılında Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı Alanya’da gerçekleştirdik. Bu süreçte organizasyon ben ve arkadaşlarımın sorumluluğunda gerçekleşti. 70 ülkede canlı yayınlanan büyük bir organizasyon olmuştu. Alanyalılar olarak burada bir finalin daha gerçekleşmesini, mutluluğunu yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bu alanda Milli Takım’a oyuncu havuzu oluşturmak önemli"

En az bütçeye sahip spor dalı olduklarını belirten Müftüoğlu, "Ülkemizdeki en büyük sorun devamlılık ve sürdürülebilirlik olarak göze çarpıyor. Plaj futbolu olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlıyız. Federasyonun tüm branşlar için liglere ayırdığı bir bütçe var. Burada baktığımızda ayrılan en düşük bütçe plaj futbolu için ayrılıyor. Buna bir itirazımız yok ama biraz daha iyileştirilmesini bekleyebiliriz. Böylece ligimizi daha iyi hale getirebiliriz, yabancı ülke takımlarıyla mücadele etme gücümüz artar, daha fazla oyuncu bulabiliriz, milli takıma bir havuz oluşturabiliriz. Çünkü milli takıma bir oyuncu havuzu oluşturamadığınız zaman bu oyun 15-20 kişi arasında dönüp dolaşıyor. Umarım ilerleyen süreçte bu spora daha fazla önem verilir" açıklamalarında bulundu.

Futbol oynayan herkesin çalıştıkları sürece bu spora yönelebileceğini söyleyen Müftüoğlu, "Plaj futbolu ilk olarak 2005 yılında FIFA bünyesine girdi. Daha sonra federasyonlar kendi liglerini ve milli takımlarını oluşturmaya başladılar. Bu iş biraz gönül işi. Futbola gönül veren herkes önce normal futbolu denemek istiyor. Bu sporda milli takıma yükselmek, diğer sporlara nazaran daha hızlı gelişebilir. Kolay demiyorum. Zor bir spor plaj futbolu. Ama norma futbol oynayan ve bu işe gönül veren herkes, azimle çalışırsa plaj futbolu oynayabilir" diyerek sözlerini tamamladı.