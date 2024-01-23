9 Haziran 2023’de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan’ın görevine devam edip etmeyeceği gündemde. Hafize Gaye Erkan'ın babasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki bir çalışanın işine son verdiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, sosyal medya üzerinden yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Kenan Taş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ”Bana Aylar önce Hafize Gaye Erkan merkez bankası başkanı olacak diyen ve 'ne alaka' diye inanmadığım kaynağımdan yeni iddia: Sizin başkan yakında affını isteyecek...” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ