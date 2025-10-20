Kulüp Başkanı Sedat Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama, "Başka Kafkasspor mu var da bizim haberimiz yok…!Ne zorluklarla bu kulübü ayakta tuttuğumuzu, her gün nasıl mücadele ettiğimizi herkes biliyor. Bu yönetim elinden gelenin değil, fazlasının da fazlasını yapıyor. Ama iç sahaya çıkıyoruz… Kendi evimizde, kendi şehrimizde, tribünde sadece 30 kişi… Bu manzara bizleri gerçekten üzüyor." dedi.

Camianın ve İnegöl'ün Kafkasspor'a destek olmasını isteyen Başkan Yavuz, "Kafkasspor sadece bir futbol takımı değildir. Bu kulüp; bir dava, bir aidiyet, bir yürek meselesidir. Eleştiri olur, eksik bulunur, bunlar normal… Ama destek olmadan eleştirinin anlamı olmaz.! Bu takıma moral, bu gençlere motivasyon, bu yönetime güç olmak hepimizin görevi. Biz bu davaya inanıyoruz…Ama inanmış insanların tribünde olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ