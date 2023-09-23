İnegölspor yine mağlup

TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, sahasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübüne 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Mikail Can

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: Deniz Çörtlen, Muhammed Samed Karakoç(DK 46 Uğur Mustafa Türk), Furkan Özyapı(DK 46 Tuğbey Akgün(DK 72 Erkan Arda Çağdaş), Serhat Baştan, Mete Sevinç(DK 41 Yusuf Kocatürk), Cengin Ötkün, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Yusuf Talum, Emre Toptan, Okan Deniz(DK 72 Ethem Balcı)

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Emircan Altıntaş(DK 82 Mehmet Erdem Uğurlu) Hakan Yavuz(Dk 90+2 İshak Çakmak), Mehmet Tayfun Dingil, Caner Cavlun, Mert Örnek(DK 90+2 Selim ILgaz), Mesut Özdemir, Berkan Mahmut Keskin, Halil İbrahim Sönmez(DK 61 Hakan Barış), Ömer Hasan Şişmanoğlu(DK 61 Mustafa Tahir Babaoğlu)

Sarı Kartlar: Okan Deniz, Kadir Turhan( İnegölspor) Hakan Barış, Mehmet Erdem Uğurlu(Iğdır)

Kırmızı Kart:

Goller: Mert Örnek (2) (Iğdır)

MAÇTAN DAKİKALAR

10'ncu dakikada gelişen Iğdır atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in vuruşu ağlarla buluştu.0-1

30'ncu dakikada gelişen Iğdır atağında ceza sahası içine ortalanan topa Mert'i gelişi vuruşu golü getirdi.0-2

bu skorla sona erdi.