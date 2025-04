“BİZİM ARTIK BU İŞİ SÜRDÜREMEYECEĞİMİZ…”

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Başkan Maksutlar, “2024 Temmuz ayında yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve geldik.

Tabi bu süreçte 4 kongre erteledik. Bizim artık İnegölspor’a sahip çıkmamız gerektiği düşüncesiyle Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmeler, diğer kurumlar başkanları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde göreve geldik. Bizim istediğimiz, planladığımız şekli her mecrada anlattık. 3 yıllık bir plan çerçevesinde gelmiştik.

Fakat bize bu 3 yıllık plan çerçevesinde yapmamız gerekenleri, taahhütleri yerine gelmediği için dün akşam yönetim kurulu ve yaptığımız görüşmeler sonrasında olağanüstü kongre kararı aldık.

Tabii şimdi bizim yaptıklarımızdan da bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 22 tane futbolcu ile sözleşmemizi aldık bu sezon. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla çalışarak yaklaşık 45 milyon TL gibi bir parayı kulübümüze soktuk. Reklamlar, taahhütler ama gelinen noktada bizim transfer tahtamızın kapalı olması, geçen sezondan gelen borçlardan dolayı kapalı olması, sonra SGK ve vergi borçlarından dolayı -3 puan almamız, son Kırklareli deplasmanında yaşadığımız üzücü olaydan sonra bizim artık bu işi sürdüremeyeceğimiz, bizim artık bu planlara sadık kalamayacağımız anlamını taşıdı. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezonda kulübün önünü açma, kulübün daha iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz için biz bu görevi teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu görevin laikliğiyle yerine getirecek arkadaşlara başarılar diliyoruz” dedi.

SGK BORCU NE KADAR?

Basın mensubunun sorusu üzerine Maksutlar, son yaşanan olayda yaklaşık 5,5 milyon TL’lik SGK borcu nedeniyle otobüsün bağlandığını belirtti.

“ARTIK BU SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI DEĞİL”

“Transfer problemi çözülebilmesi için ne yapmak gerekiyor?” sorusu üzere Başkan Maksutlar, “Geçmişten gelen borç yükünden dolayı bizim sürdürebileceğimiz bir yapı ortadan kalktı. Bu işte bizi destek verenlerden biz sadece şunu istemiştik; bu senenin yapılanması önümüzdeki senenin yapılanması oluşturacağız diye. Olmadı, teşekkür ediyoruz ama geçmiş dönemdeki borçların bize taahhüt edildiği gibi gelmemesinden kaynaklı işlerde, taraftarlarımıza da şunu rica etmek istiyorum; kesinlikle bizim burada bir reklam amacı ya da bir menfaat beklediğimiz için değil, bize İnegölspor'un ihtiyacı olduğu için biz buradayız. Biz bu durumu kongrede izah ettik. Bize ihtiyacı olduğu zaman biz yine geliriz, yine elimizden geleni yapmaya çalışırız. Ben yaklaşık 10 senedir bu kulübün içerisindeyim. 7-8 senedir de yöneticilik yapan arkadaşlarımız var. İhtiyaç olduğu sürece biz buraya geliyoruz ama artık bu sürdürülebilir bir yapı değil. Bundan sonra da kulübün menfaati, kulübün önünü açmak daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi.

“BİZ HİÇBİR GELİR ELDE EDEMEDİK”

“Şu an net borç ne kadar?” sorusu üzerine Maksutlar, “Kongrede açıklanır bu. Şu an zaten yürüyen bir sistem var. Biz kongreye kadar görevimizin başındayız. Orada ödenmesi gerekenler var. Yapılması gerekenler var. Şu an yaklaşık 3 tane deplasmanımız var önümüzde. Deplasman giderleri çok ağır. Yaklaşık 2 milyon TL gibi bir gideri olacak kulübün. Biz şu anki tabloyu söyleyemiyoruz ama şunu söyleyeyim; bizim yönetim kurulu arkadaşlarımızın gerçekten 45 milyon TL gibi. Ve şunu da belirteyim bizim federasyondan bu sene gelmesi gereken, elimize geçmesi gereken para 7 milyon TL’ydi. Ama bunun 4,5 milyonu geçmiş dönemindeki futbolcu alacaklarının faizi ile gitti. Biz mesela bayram öncesinde federasyondan beklediğimiz ödemeleri futbolcuların sadece alacaklarının faizi ya da işte tribün cezaları ve adrenal cezaları ile ödememek zorunda kaldık. Biz hiçbir gelir elde edemedik. Böyle bir durum söz konusu. Belki biz yapılması gerekenleri doğru izah edemedik. Belki kabahat edebiliriz ama bu kulüp bu şekilde selamet vermez. Bir de şunu da söyleyeyim bu kulüpten menfaat sağlayan kim varsa biz onları Allah'a havale ediyoruz. Biz kesinlikle öyle bir düşünce içerisine de girmedik hiç. Biz doğru anlatamadığımızı düşünüyorum. Yeni gelecek yönetim belki daha düzgün anlatabilir. Onlar daha doğru yolda ilerleyebilir. Ekonomik sıkıntın olduğu bir dönemde, biz bu kadar katkı sağlayabiliyorsak. Belki önümüzdeki sezon daha böyle rahat bir ekonomik yapı olur. O dönemde yeni gelecek yönetim kulübe yaptığımız kasların daha fazlasını sağlar” dedi.

“Mukavelesi devam eden kaç futbolcumuz var?” sorusuna Maksutlar, “Yaklaşık 15 tane futbolcumuz devam ediyor. Devre arasında bir engel olmasa bizim yaklaşık 4-5 tane futbolcumuz da transfer teklifi gelmişti. Bir tane zaten devre arasında satış gerçekleştirdik. Devre arasında ilk defa İnegölspor bu kadar sıkıntının olduğu dönemde futbolcu transferi gerçekleştirdi” dedi.