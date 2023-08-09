İnegölspor Almanya Bölgesel Lig takımı HSV-Barmbek Uhlenhorst forması giyen Onurhan Kulaksız’ı transfer etti.

18 yaşındaki sol kanat oyuncusu kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle kendisi bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan İnegölspor Altyapı Sorumlusu Hasan Yetim, yeni transfer Onurhan Kulaksız’a İnegölspor formasıyla başarılar diledi.

Onurhan Kulaksız ise İnegölspor gibi önemli bir takıma imza attığı için mutlu olduğunu ve İnegölspor forması altında tek hedefinin başarılı olmak olduğunu söyledi.