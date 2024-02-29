İnegölspor kulüp tesislerinde bölge halkının ve taraftarların elektrikli araçlarının şarj ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan istasyonlar faaliyete başladı.

Kulüp Başkanı Osman Sevim ve yönetim kurulu üyeleri, kulübe kalıcı gelir sağlamak amacıyla, kulüp tesislerinde elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu için Türkiye'nin En Yaygın Elektrikli Şarj İstasyonu Ağı olan ZES Enerji şirketi ile anlaşma sağlamıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kurulumu tamamlanan şarj istasyonları faaliyete başladı. İnegölspor, elektrikli araçları olan bölge vatandaşlarını ve taraftarlarını hem kulübe katkı sağlamak hem de elektrikli araçlarının şarjını doldurmak için kulübe davet ediyor.