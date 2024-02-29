Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un çocukları bilime ve sanata yönlendirmek amacıyla ilçeye kazandırdığı Çocuk Üniversitesi’nde önemli bir eşik daha aşıldı. Belediyenin, Özyeğin Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolü ile çocuklara yönelik eğitim programları geliştirilerek onların sosyal, bilişsel, kültürel ve akademik gelişimlerine sağlanan fayda artırılacak.

Esenyurt’ta yaşayan çocukların bilime ve sanata yönelmesi, yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmaları ve akademik hayata hazırlanabilmeleri için Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından ilçeye kazandırılan Çocuk Üniversitesi’nde yeni bir çalışmaya imza atıldı. Belediyenin, Özyeğin Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolü ile çocuklara sunulan eğitim programları, akademisyen desteği ile geliştirilerek onların sosyal, bilişsel, kültürel ve akademik gelişimlerine sağlanan fayda artırılacak. Çocuk Üniversitesi’nde verilen fen, matematik, temel mühendislik, işletme, ekonomi, edebiyat ve hukuk gibi derslere ek olarak akademisyenlerin katkıları ile eğitimler daha üst bir seviyeye taşınacak. Protokol kapsamında hazırlanacak eğitim programı ile öğrencilerin kişisel gelişimi desteklenirken; toplumsal nezaket kuralları, temel iletişim, öfke kontrolü, diksiyon, temel girişimcilik gibi alanlarda destekleyici eğitimlerin verilmesi de amaçlanıyor. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi tarafından Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencilerine verilecek seminer ve program desteğinin yanı sıra yapılması planlanan geziler ile de çocukların üniversite hayatı konusunda ilgi alanları ve yatkınlıklarının belirlenmesine katkı sağlanacak.