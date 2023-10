Evindeki Iğdır yenilgisinden sonra Murat Yoldaş ve ekibiyle yollarını ayıran temsilcimiz İnegölspor takımımızı geçtiğimiz sezon çalıştığı Bahattin Güneş ve ekibine teslim ederek Soma deplasmanına gitti. Soma’da 3-1 geriye düştüğü maçı çevirerek beraberliğe getirerek evine 1 puanla dönerken tüm taraftarlarına umut vererek döndü. Nitekim hafta arası yapılan çalışmalar ve motivasyon çalışmaları Pazar günü evinde konuk ettiği 10 puanla 5. sıradaki Menemen maçında meyvelerini verdi. Temsilcimiz Soma maçı kadrosuyla çıktığı maça çok istekli ve atak başladı. Bu olumlu başlangıç ilk yarıda takımımızı gollerle buluşturdu gollerle birlikte coşan takımımız 39. dakikada rakip takımın en etkili oyuncusu Feyyaz’ın kırmızı kart görmesiyle daha da rahatlayan temsilcimizin 2. yarıda farkı dörde çıkardıktan sonra teknik heyetimizin yaptığı değişiklikler beklenen katkıyı yapamayınca rakip takımın 10 kişiyle kalemize bıraktığı 2 gol takımımızı ciddi olarak telaşa sokarak ciddi bir bocalama sonucunda gelen 5’nci gol maçın sonucunu belirledi. Böylece Murat Yoldaş ve ekibi döneminde 4 maçta hiç gol atmayan takımımız Bahattin Güneş ve ekibi ile Soma ve Menemen maçlarında rakip filelere tam 8 gol bırakarak 4 puan çıkardı ve haftalar sonrası son sıradan 3 basamak üzerine çıkarak 16 sıraya oturdu. Umarız ilerleyen haftalarda hedeflediği zirveye doğru hızla tırmanır.

Rakip Menemenspor ilk 6 haftada topladığı 10 puanla fikstürün 5. sırasında geldiği İnegöl deplasmanında maça temkinli ve dirençli başlamasına rağmen 31. dakikada yediği golle sarsıldı. Bunun hemen ardından en etkili ve tecrübeli oyuncusu Feyyaz’ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla oyun planları alt üst oldu. Teknik heyetlerinin aldığı önlemler işe yaramayınca kalelerinde hiç beklemedikleri yağmur gibi golleri görünce iyice dağıldılar. Dördüncü golümüzden sonra forvetimizin gol pozisyonlarında egoist davranmasalar bu maçta tarihi bir fark yiyebilirlerdi. 2.yarının ortalarında 10 kişiyle inanılmaz bir performans göstererek 2 de gol buldular. Son 10 dakikada Mustafa Batuhan’ın kırmızı kart görmesiyle oyuna denge geldi. Kalan 15 dakikada girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince atamayana atarlar misali oyuna yeni giren Emre 5’nci golümüzü atınca kalelerinde gördükleri 5 golle evine döndüler.

İnegölspor’a gelince teknik heyetimiz maça Soma maçı kadrosuyla başlayarak kalede Bekir, geride Yusuf-Mete-Ferhat-Orhan, ortada Furkan-Uğur Utlu-M.Samet, ileride Okan-Uğur Mustafa-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında M.Samet’in yerine Eren, Furkan’ın yerine Kadir Uğur, Mustafa’nın yerine Mustafa Batuhan, Cengiz’in yerine Serhat ve Uğur Utlu’nun yerine Emre’yi oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımıza olumlu yansımadı. Takımımız bocalamaya ve hata yapmaya başladı. Bunun sonucunda kalemizde bir anda gördüğümüz 2 golle iyice bocalamaya başladık. Bu sırada son 10 dakikada oyuna giren Emre’nin golü geldi ve takımımız rahatladı. Maçın başından sonuna kadar genelde takımımız daha etkili ve üstün bir oyun sergiledi. Bu etkili oyununun mükafatını da rakip filelere bıraktığı 5 golle gördü. Kalede Bekir bence görevini yaptı. Yediği ilk golde yapacak bir şeyi yoktu. Mükemmel bir goldü. 2. golü kaleci antrenörü değerlendirsin. Müdafaamızda sezon başından beri gerek köşemde gerekse televizyon programlarımızda aksayan oyuncuları ve yerlerine oynaması daha uygun olan oyuncuları söyledim ve yazdım. Bahattin Hoca ve ekibi bu değişiklikleri gelir gelmez yaptı. Kadir’in yerine Ferhat’ı Emre’nin yerine adaşım Orhan’ı koyarak taşları yerine oturttu. Sonuç ortada Orhan Aktaş bu maçın en iyi oyuncularından biriydi. Ferhat hem görevini yaptı hem de gidip takımımızı rahatlatan ikinci golümüzü attı. Mete zaten geldiği günden beri takımımızın en iyi transferlerinden biri olarak gözüktü. Bu maçta perdeyi açan golümüzü atarak ve maçın en iyileri arasına girerek görevini yaptı. Sağ bek Yusuf her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Kısacası müdafaamızda taşlar yerine oturdu. İleride daha iyi olacaklarına inanıyorum. Orta sahamızda Furkan geçtiğimiz sezon ilk yarıdaki formuna doğru gidiyor o formunu yakalarsa orta alanımız çok daha etkili olacak. Uğur Utlu bu maçta iyi bir oyun çıkardı. Ancak geldiği günden beri aldığı her topu yan pas veya geri pası yapma alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda takımımızın hücum gücünü düşürüyor. Evimizdeki maçlarda aldığı toplarda forvetteki arkadaşlarını düşünerek ileriye doğru oynaması daha faydalı olur. Muhammet Samet bu maçta biraz daha etkili oldu. Attığı 2 golle moral buldu. Umarım ilerideki maçlarımızda biraz daha gayretli ve etkili olur. İleride Okan rakip sol beki bir hayli bunalttı. İyi toplar kesti. Uğur Mustafa ise etkisiz kaldı. Açıklarımız Cengiz ve Okan’la uyum sağlayamadı, sinirlendi, el kol hareketleriyle de uyumsuzluğunu belli etti. Geçen hafta 2 gol atmıştı, bu maçta atamadı. Sol kanatta Cengiz eski Cengiz gibi esmeye başladı. Aldığı her topta rakip sağ beki silkeledi. Yaptığı ortalar rakip müdafaayı bunalttı. Geçen sezon bir kez rakibini çalımlayarak orta yapmayan egoist bir oyun sergileyen Niyazi Batuhan kabusundan bizi kurtardı. 2.yarıda yapılan değişiklikler takımımıza gerekli katkıyı yapamadı. Aksine takımımızı bocalattı. Oyuna sonradan girenlerin biraz daha etkili ve gayretli olmaları gerekiyor. Aksi halde oturdukları yerde oturmaya devam ederler. Hatta tribünle çıkması gereken yedekler var.

Sonuç olarak lige çok kötü bir başlangıç yapan, ancak buna 4 maç sabredebilen yönetim kurulumuz teknik heyet değişikliği ile son 2 maçtan mutlu ayrıldı. Bu 2 zor maçta alınan 4 puan camiayı heyecanlandırdı. Menemen maçı sonrası tribünler ve takımımızın farklı galibiyet coşkusu görülmeye değerdi. Menemen maçını kazanan başta teknik heyetimizi, oyuncularımızı yönetim kurulumuzu ve tribünlerdeki coşkulu desteği veren taraftarlarımızı kutluyor önümüzdeki hafta Denizli deplasmanında takımımıza başarılar diliyoruz. Alınan bu 4 puanın morali ile denizli maçına daha sıkı hazırlanarak bu maçtan da puan veya puanlar alarak dönmesini bekliyoruz. “İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR.” Bu güzel başlangıçtan sonra yönetim-teknik heyet –oyuncularımız ve tribünlerimiz bütünleşerek Denizli maçı zaferine yürüyelim. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Denizli maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.