Sezona kötü bir başlangıç yapan İnegölspor’da ilk 14 hafta da iki teknik adam başarılı sonuçlar alamayınca ligde 13. sıraya geriledi.

Küme düşme hattına sadece 1 puan uzak olan Bordo Beyazlı ekibe, son olarak büyük ümitlerle gelen tecrübeli Teknik Direktör Necati Erkmen’de merhem olamayınca istifa etmek zorunda kaldı.

30’A YAKIN HOCA ÖNERİLDİ

Altay karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından İnegölspor 2. kez teknik direktörsüz kaldı. Yönetim kurulu olağanüstü toplanarak izlenecek yeni yol haritasını belirledi. Özellikle Ocak ayı transfer dönemine kadar takımla daha çok ilgilenilmesi, yeni teknik kadronun ise ligi iyi tanıyan bir isim olması yönünde fikir birliğine varıldı.

Necati Erkmen’in istifası sonrası boşta olan çok sayıda hocanın kulübü aradığı, yine menajerlerinde 30’ya yakın ismi Bordo Beyazlı kulübe önerdiği öğrenildi.

Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, Sportif Direktör Raşit Sert ve Genel Kaptanlar nezdinde isimlerin değerlendirildiği, çok sayıda teknik direktör ile irtibata geçilerek durumlarını ve istedikleri ücretleri sordukları öğrenildi.

SAHAYA ÇIKACAK İSİMLER BELLİ OLDU

İnegölspor’da bir yandan hoca arayışları sürerken diğer yandan Karaköprü Belediye maçının hazırlıkları da sürüyor. Pazar günü İnegöl’de oynanacak olan maçın hazırlıkları yardımcı teknik direktör Caner Taban tarafından yürütülüyor.

2 gün içinde yeni bir teknik adamla imza atılamaması durumunda Karaköprü Belediye maçında takım başında Caner Taban, Mahmut Eser Durak, Raşit Sert ve İsmail Hakan Gökkaya’dan oluşan teknik ekip yer alacak.