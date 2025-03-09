Kulüp tesislerinde Başkan Abdurrahman Maksutlar ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dağaşan, 6-0’lık yenilgi sonrası yaptığı açıklamanın gerginliğin ve stresin etkisiyle gerçekleştiğini belirterek özür diledi. Yapılan görüşmelerin ardından, Dağaşan’ın görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

İbrahim Dağaşan, hafta sonu Kastamonu ile oynanacak maçın hazırlıklarında takımın başında olacak. Öte yandan, teknik direktör Dağaşan’ın sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yapması da bekleniyor.