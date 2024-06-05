Osman Sevim’in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği İnegölspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban aralarında başkanlık için ismi geçen Abdurrahman Maksutlar, Ali Şahin, Bekir Ergün, Cavit Ünalan, Cihan Bozacılar ve Mustafa Arıcı ile Gastro İnegöl’de bir araya geldiler.

İnegölspor’un geleceğinin konuşulduğu toplantıda, muhtemel başkan adayları, borçlar ve izlenecek yol haritaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Alınan bilgilere toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Toplantıya katılan isimlerden başkanlık noktasında bir talep gelmediği öğrenildi. Heyetin yeniden ertelenmemesi durumunda 1-2 gün içinde yine bir araya geleceği belirlendi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın öncülük ettiği bu toplantı dışında farklı bir gelişme daha kamuoyuna yansımıştı. İddiaya göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ekibinin İnegöl’den Aziz Bolat’la bir görüşme yaptığı ve İnegölspor hakkında bilgi edindiği konuşuluyor. Ancak bu görüşmenin Bozbey’in başkan adayı çıkarma noktasında mı yoksa farklı bir amaçla mı yapıldığı noktasında resmi bir açıklama yapılmadı.