TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor da olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.



2023-2024 tahmini giderlerin 100 Milyon TL olduğu, 43 Milyon TL borcun olduğu açıklandı. Gündem de yer alan olağan kongre süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Kongrede söz alan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, destek verenlere teşekkür ederek, "9 milyon TL olan kulübün borcunu siliyoruz. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.



Konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise konuşmasında yeni yönetime başarılar diledi.



Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, yönetime başarılar dileyerek, belediye olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Yapılan oylamada İnegölspor Başkanlığı görevine Abdurrahman Maksutlar getirildi. Teşekkür konuşması yapan Maksutlar, her zorluğun ardından güzel şeylerin olacağının altını çizerek, "Bu kongrede İnegölspor'lu olduğumu gösterelim istedik. Bize ihtiyaç varsa biz buradayız.