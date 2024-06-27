Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini önlemek için ikinci el araçlar için getirilen "6 ay 6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarını 1 Ocak 2025'e kadar 6 ay süreyle uzatma kararı aldı. Bu düzenlemelerin amacı, otomotiv piyasasında adaletli, rekabetçi ve istikrarlı bir ortam sağlamak ve geçmişte yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini önlemek olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi çerçevesinde yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına uymayanlara ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Bu düzenlemelerin etkisiyle, sıfır taşıtların ikinci el piyasasına düşürülerek haksız kazançların önüne geçildiği ve tüketicilerin daha adil şartlarda araç satın almalarının sağlandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, ilgili düzenlemelerin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı ve bu süre zarfında ikinci el araç satışlarında belirli kısıtlamaların devam edeceği bildirildi. Ticaret Bakanlığı, bu tedbirlerle birlikte motorlu kara taşıtı ticaretinde fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra sektörde adil bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçladığını da ifade etti.