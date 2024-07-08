

İnegölspor yönetimi, prensipte anlaşma sağladığı Sinan Yücer ile bugün resmi sözleşmeyi İnegölspor tesislerinde imzaladı.



İnegölspor yönetimi, prensipte anlaşma sağladığı Sinan Yücer ile bugün resmi sözleşmeyi imzalayadı. 49 yaşındaki teknik direktör, son olarak Orduspor'da görev yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon hem Afyonspor hem de Orduspor'u çalıştıran Yücer, Afyonspor ile 6, Orduspor ile ise 11 maça çıktı. Kariyerinde en uzun süre görev yaptığı takım ise Pendikspor oldu. Pendikspor'un başında 63 maça çıkan Yücer, 1,43 puan ortalaması elde etti.



RESMİ İMZA ATILDI

İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bugün saat 17:30'da kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende Sinan Yücer, resmi imzayı attı.



ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Sinan Yücer'in teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı takımlar şu şekildedir:

Orduspor

Afyonspor

Kahramanmaraşspor

Pendikspor

Sultanbeyli Belediye

Erdekspor

Çengelköy SK

Ümraniyespor