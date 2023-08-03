İNEGÖLSPOR’DA TRİBÜNLERİN İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Göreve geldiği ilk günden itibaren İnegölspor’a yeni gelir modelleri üretmeye çalışan Osman Sevim ve yönetimi, tribünlerin isimlerini sponsor firmalara kiraladı.

Yeni proje hakkında bilgiler veren İnegölspor başkanı Osman Sevim “İnegölspor bu şehrin en önemli marka değeri, bu değerin yaşaması ve yücelmesi için 7 gün saat 24 saat esaslı mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Bir yandan transfer çalışmalarında bulunurken diğer yandan da kulübümüze kalıcı gelirler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda tribünlerimizin isimlerinde değişikliğe gittik ve bu bölgelerin isimlerini sponsor firmalarımıza tahsis ettik. Protokol tribünün olduğu bölgeyi dörde ayırdık. Bu bölgeler Sultan İçecek, Pera Mimari, Sanko Tekstil ve Nico Held tribünleri olarak anılacak artık. Sponsor firmalarımızın adının geçtiği tribünlerde, firmalarımızın reklamları yer alacak ve bu bölgeye ait olan kombine ve biletlerde firmalarımızın logoları yer alacak. Sultan içecek ve Nico Held tribünlerinde biletli giriş olacak ve bu biletlerde firmalarımızın logoları yer alacak. Pera Mimari ve Sanko Tekstil tribünlerinde ise kombine satışı olacak, bu kombine kartlarında ilgili tribünün sponsor firmasının logoları yer alacak.” dedi.

KALICI GELİRLER ARTIK ŞART

Son dönemde futbol piyasasının farklı bir boyut aldığı ve kulüplerin yaşaması için kalıcı gelirlerin olması gerektiğini ifade eden başkan Sevim “Futbol artık bir endüstri oldu, sahada ve tribünde duygular had safhada iken bu işin yönetim kısmında ise ekonomi ön plana çıkıyor. Bu konuda İnegölspor’umuza yeni gelir kapısı açmak için projeler üretiyoruz. Zor bir süreç olduğunu biliyoruz, bu süreci el birliği ile aşacağımıza inancımız tam.” İfadelerini kullandı.

TARAFTARA DAVET

Bu sezon farklı bir İnegölspor izlettireceklerini belirten Sevim “Bu sezon çok farklı bir sezon olacağına inancımız tam. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için taraftarlarımızı tribünlerde ki yerlerini almalarını, kombinelerini almalarını istiyoruz” dedi.