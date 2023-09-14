İnegölspor yönetimi tarafından toplanan yardımlar Hatay’daki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Toplanan yardımlar Hatay Serinyol’da bulunan ve depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Dostlar Dayanışma Derneği’ne teslim edilecek.

İnegölspor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “İnegölspor camiası olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketinin üzerinden 7 ay geçmiş olmasına rağmen bölgenin ihtiyaçlarına karşı olan farkındalığımızı sürdürmekteyiz ve İnegölspor camiası olarak desteklerimize de aralık vermeden devam etmekteyiz.

Bu kez de Hatay’da konteynırlarda kullanılmak üzere ve yine İnegölspor camiası adına çekyatlarımızı tırımıza yükledik, tırımız bölgeye 18:00 itibariyle yola çıktı.

Bizler biliyoruz ki spor kulüpleri yalnızca spor faaliyetleri adına varlıklarını sürdürmezler. aynı zamanda birlik beraberlik olgusunu da varlıklarında barındırırlar.

İnegölspor camiası olarak tüm depremzede kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha bildirir ve bir daha ülkemizde böylesine büyük bir felaketin yaşanmamasını Allah’tan niyaz ederiz.”