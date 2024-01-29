TFF 2 lig Kırmızı Grup’ta İnegölspor çarşamba günü kendi sahasında lider Kastamonuspor takımını konul edecek. Bu maç öncesi yazılı bir açıklama yapan Basın Sözcüsü Melih Uçaravcı taraftarlara çağrıda bulunarak maça davet etti.

“TARAFTARIMIZ BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI”

Uçaravcı ; Çıktığımız son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldık ve 11 puan topladık. İyi bir hava yakaladık ve sezonun ikinci yarısına aldığımız puanlarla güzel başladık. Rakiplerimize karşı iç sahada taraftarlarımızın da desteği ile büyük üstünlük kurduk. Fikstür gereği Kastamonuspor maçını hafta içi oynayacağız. Bizim taraftarlarımız bizi hiçbir maç yalnız bırakmadı. Hep destek oldular. Önde de olsak geride de olsak hep takıma destek oldular. İtici güç oldular. 12. Güç oldular. Bu haftada çok önemli bir maçımız var. Ben tribünlerin dolacağına inanıyorum. İnşallah taraflarımızda maça gelecek güzel bir hava görünüyor. Gençlerimiz, ailelerimiz hep birlikte gelebilirler. Bizim stadımızda çok şükür küfür, hakaretler ve olumsuz bir durum olmuyor. Herkes en güzel şekilde takımını destekliyor ve dağılıyoruz. Ben bütün taraftarlarımızı bu önemli maça davet ediyorum. İnşallah bu maçtan da galibiyet ile ayrılırız.” dedi.