İnegöl Anadolu Futbol Kulübümüz AnadoluFK'dan stoper Ahmet Coşkun Ateş ve Cerrahspordan kanat Yalçın keskin ile 1 yıllık anlaştı.

Kulüp Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan yardımcısı Bilal Doğan , şunları söyledi:Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünde mevcut oyuncumuz Cerrahspor ‘dan kanat Yalçın Keskin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Yalçın Keskin ve Ahmet Coşkun Ateş bu liglerde adından sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Prensipte anlaşmaya vardığımız oyuncularımız var. Yakında hepsi ile resmi imzaları atarak takımımıza katacağız.”

Ahmet Coşkun Ateş ise Anadolu FK gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek,“İlk önce bireysel anlamda iyi bir performans sergileyip takımıma katkıda bulunmak istiyorum.Sonra takım halinde inşallah bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedef için buraya geldim.Hedeflere ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Çok çalışıp hedefe ulaşacağız inşallah. Anadolu FK camiasını yakından biliyorum. 2. senesinde geldiğim için mutluyum. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.