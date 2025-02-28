Geride kalan 23 hafta sonunda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir performans gösteren İnegölspor, 24 puanla grupta 13. sırada yer alıyor.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle TFF tarafından 3 puanı silinen Bordo Beyazlılar, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle devre arasında da yeni oyuncuları kadroya katamamasına rağmen tehlikeli bölgeden uzaklaşmasını bildi.

24Erzincanspor maçının hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, Play Off’a kalma mücadelesi veren 24Erzincaspor’u konuk edecek.

İnegöl’de bu sezon 13 maç oynayan İnegölspor, bu maçlarda 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Kendi saha ve seyircisi önünde rakip fileleri 14 kez havalandıran bordo beyazlılar, kalesinde ise 10 gol görmüştü.

24 ERZİNCANSPOR NASIL BİR EKİP?

Rakip 24Erzincanspor bu sezon 23 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans göstererek topladığı 32 puanla grupta 8. sırada yer alıyor.

Deplasmanda ise bugüne kadar 11 maça çıkan ekip, bu maçların sadece 2’sini kazanırken, 5 maçta berabere kaldı. 4 maçını kaybeden ekip, deplasman maçlarında 15 gol atmayı başarırken kalesinde ise 17 gol gördü.

Son 2 deplasman maçında 2 gol atıp 8 gol yiyen 24Erzicanspor, son 5 maçında ise 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

İNEGÖLSPOR-24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 24. Hafta mücadelesinde İnegölspor-24Erzincanspor arasında ki karşılaşma 1 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.