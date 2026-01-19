Ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapan Sultan Su İnegölspor, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Lider Batman Petrol’e İnegöl’de çelme takan ve Karacabey Belediyespor’u deplasmanda 1-0’la geçen Bordo Beyazlılar, ligin kaderini değiştirecek zorlu bir periyoda girecek.

İnegölspor sırasıyla ligden düşmeme mücadelesi veren Karaman FK (İ), şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor (D), Play-Off mücadelesi veren Kastamonuspor (İ), Muğlaspor (D) ve SB Ankaraspor (İ) ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun en zorlu periyoduna girecek olan Bordo Beyazlılar, bu maçlar sonrası ise müthiş bir fikstür avantajına sahip olacak. Peki İnegölspor, bu zorlu süreçten ne kadar puan toplar, Play-Off’a kalma şansı ne kadar? Sultan Su İnegölspor’un şansını takımı yakından takip eden gazetemizin muhabirleri Yunus Yavuz Yılmaz ve Mehmet Sevinç ile gazetemiz yazarı Metin Aydın değerlendirdi.

METİN AYDIN (SPOR YORUMCUSU-SPİKER)

Metin Aydın, “Kadro derinliğimiz olsaydı bugün başka şeyler bile konuşabilirdim. Gerçekten İnegölspor bu sezon canla başla mücadele ediyor. Futbolcu kardeşlerimiz giydikleri formanın hakkını veriyorlar. Evet çok zorlu bir periyoda giriyoruz. Kolay olmayacak ama ben ümitsiz değilim. Özellikle 2 maçtan sürpriz bekliyorum. Bu hafta Karaman FK’yı yeneceğimizi düşünüyorum. Sonrasındaki Şanlıurfa maçımız deplasmanda. İnegölspor zoru sever. Her şey olabilir. Kastamonuspor ile İnegöl’de oynayacağımız maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. İşte burada hata lüksümüz yok. Daha sonra ise ligin güçlü ekiplerinden Muğlaspor’a konuk olacağız. Zor maç olacak ama 1 puan almak hayal değil. Biz bu sezon sürpriz sonuçlara imza atmış bir ekibiz. SB Ankaraspor maçı da Play-Off’u ne kadar istediğimizi gösteren bir karşılaşma olacak. Yani kısacası bu 5 maçtan beklentim en az 9 puan. 10 puan alırsak bizi kimse tutamaz. Ama 7 hatta 8 puan bile sonraki haftalar için bize avantaj sağlayacaktır. Ben Play-Off şansımızı, sakatlıklar ve olağanüstü gelişmeler olmaması durumunda yüksek görüyorum” dedi.

YUNUS YAVUZ YILMAZ (MUHABİR)

Yunus Yavuz Yılmaz, “Sultan Su İnegölspor bu sezon Play-Off’a girmeyi bence hak ediyor. Gerek yönetim, gerekse de teknik heyet ve futbolcular müthiş bir şekilde konsantre olmuş durumda. Müthiş bir uyum var. Tüm ekonomik krizlere ve transfer yasağına rağmen, meydan okuyan, başkaldıran bir ekip var. 5 maça baktığımızda Şanlıurfaspor ve Muğlaspor deplasmanları oldukça zor olacak. Ben bu 2 maçın en azından birinden sürpriz sonuç umut ediyorum. Ama içeride oynayacağımız Karaman FK, Kastamonuspor ve SB Ankaraspor maçlarında en az 7 puan alacağımızı düşünüyorum. üçte üç bile yapabiliriz. Eğer bu periyot da tersine bir sonuç yaşanmazsa kalan maçları da hesap ettiğimde ligi 3 ya da 4. sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

MEHMET SEVİNÇ (SPOR MUHABİRİ)

Mehmet Sevinç, “İnegölspor’un bu performansını devam ettirmesi durumunda Play-Off şansını yüksek buluyorum. Ligde hem zirvede hem de küme düşme hattında büyük rekabet yaşanacak. Ben çok fazla sürpriz sonuçlar yaşanacağını düşünüyorum. Net favori gösterilen takımlar puan kaybedebilir. Çünkü stres daha da artacak. Ve bu stres birçok takıma hata yaptıracak. 200 milyon TL’nin üzerinde bütçeyle yarışa girenler bu stresi daha da çok yaşayacaklar. Bu nedenle İnegölspor’un psikolojik olarak rahat olduğunu düşünüyorum. Bu güne kadar beklentilerimizi fazlasıyla karşıladılar. Başkan ve yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular alkışı sonuna kadar hak ediyorlar. Bu 5 maçta da sonuçlar ne olursa olsun ben ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. 5 maçtan 7 puanda alabilirler, 15 puanda. Ama 7 puanın altında bile alsalar kimsenin eleştiri yapmaya hakkı yok. Onlar zaten bizim gönlümüzün şampiyonu oldular. Ama ben yine de sezon sonunda Play-off hattında ligi bitireceklerini düşünüyorum” dedi.