Ortakçı Spor Kulübünün Milli Takım sporcusu olan Ayşe Sultan Savcı, 2022-2023 yüzme sezonunda 400m serbest ve 800m serbest kategorilerinde Türkiye Hazırlık Olimpik Merkezinin belirlediği katılım barajlarını geçerek "THOM" kadrosuna seçildi.

Yine Ortakçı Spor Kulübünün sporcuları

İlke Efe Akkul 1500 serbest & 400serbest,

Ege Özdemir

1500m serbest &800m serbest,

Çağkan Demir Biçen

200m Karışık & 100 serbest kategorilerinde

2022-2023 yüzme sezonunda Türkiye Yüzme Federasyonu Sporcu Eğitim Merkezinin belirlediği katılım barajlarını geçerek "SEM" kadrosuna seçilmiştir. Konu ile ilgili açıklama yapan Ortakçı Spor Kulübü Başkanı Alican Ortakçı: "Thom ve Sem Barajını geçen sporcularımızı kutluyorum. Ortakçı Spor Kulübü olarak Yüzme branşında güzel bir ivme yakaladık. Sporcularımızın gelişimi için tüm imkanları sunuyoruz ve başarılar elde ediyoruz. Sporcularımızın başarıları sadece bizi değil tüm İnegöl'ü gururlandırıyor. Ortakçı Ailesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz.