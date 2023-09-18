Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Terminalden çıkış yapan sürücü Süleyman S. Yönetimindeki 16 V 9130 plakalı otomobil, Şebboy caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Tevfik M. Yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen adam yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş