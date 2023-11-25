İnegöl Belediyesi tarafından bilginin değişmez unsuru olan kitap ile ilçe halkının ve kitapseverlerin buluşması adına bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘İnegöl Kitap Günleri’ Cuma günü düzenlenen coşkulu törenle kapılarını açtı. MODEF Fuar Alanında düzenlenen ve 24 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında açık kalacak olan İnegöl Kitap Günlerinde, 100’ü aşkın yayınevi eserlerini İnegöllülere sunacak. Organizasyon kapsamında; 20 yerel yazar ile 100’ü aşkın konuk yazar, 1 milyon kitap, konferanslar, söyleşiler ve imza günleri ile İnegöl halkı dolu dolu bir 10 gün geçirecek.

İlçe halkına kitap okumanın önemini aşılamak, okuma yazma seferberliğine katkı sağlamak ve okur-yazar buluşmalarına öncülük ederek geleceğe hazırlanan çocuklara kitabı ve okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen İnegöl Kitap Günleri, 03 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Bu 10 günlük sürede her gün aralarında; Hayati İnanç, Gri Koç, Orhan Toker, Merve Gülcemal, Tufan Gündüz, Kemal Sayar, Fatih Duman, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Dilek Cesur ve Beyhan Budak gibi birçok güçlü kalemin yer aldığı ve herkesin yakından tanıdığı yazarlar ‘Yazar Buluşmaları’ kapsamında İnegöllülerle bir araya gelecek. Kitap Günleri etkinliği hafta içi 09:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-20:00 saatleri arasında 10 gün dolu dolu yaşanacak.

COŞKULU AÇILIŞ

İnegöl Kitap Günlerinin açılış töreni Cuma günü 14.00’da MODEF Fuar Alanında gerçekleştirildi. Açılışa; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve davetli katıldı. Açılışta fuarın onur konuğu olan İhsan Süreyya Sırma da hazır bulundu.

“BÜTÜN KİTAPLAR, TEK BİR KİTABI ANLAMAK İÇİN YAZILMIŞTIR”

Yazar İhsan Süreyya Sırma, açılış töreninde katılımcılara yönelik kısa bir selamlama konuşması yaptı. Davet edildiği için onur duyduğunu belirten Sırma, 7’ncisi düzenlenen Kitap Günlerinin kıymetli bir organizasyon olduğunu belirtti. İnegöl Milli Eğitim Müdür Vekili Halil İbrahim Zengin ise “Bütün kitaplar, tek bir kitabı anlamak için yazılmıştır. Tüm öğrencilerimizin, velilerimizin bu Kitap Fuarına gelerek buraya sahip çıkmalarını istiyorum. Alanda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bir kitap kumbarası var. Buradan kitap alanlar bir tane fazladan kitap alıp buraya atarlarsa, bir köy okulumuzun veya kütüphanesi olmayan bir okulumuzun da eksiğini gidermeye katkı sunmuş olacaklar. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kitap Günlerinin ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

“DÜNYADA BU KADAR ŞANSLI OLMAYAN FİLİSTİNLİ EVLATLARIMIZ VAR”

Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl Belediyesi 7. Kitap Günleri açılışı için bir arada olduklarını ifade ederek, güncel konulara dair de değerlendirmelerde bulundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Filistin’de yaşananlardan söz eden Başkan Taban, “Bugün 24 Kasım. Çok kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü bu vesileyle kutlamak istiyorum. Aynı zamanda biz bu organizasyonu çocuklarımızın, evlatlarımızın gelişimine katkı koyabilmek için bu organizasyonları düzenliyoruz. Ancak bu kadar şanslı olmayan Filistinli evlatlarımız var. Ben orada yaşanan hadiseleri şiddetle lanetliyorum. Bir an evvel son bulmasını da Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

HERKESİN BİR BAŞUCU KİTABI OLSUN

“Bugün burada aslında çok kıymetli bir iş yapıyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Geleneksel bir hale de getirdik. Öncelikle burada bizlere destek veren, katkı sunan tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma, yayınevlerimize teşekkür ediyorum. Kitaplar üzerine çok cümle kurulabilir. Ancak öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; Cenabı Allah’ın ilk emri oku. İnsan dediğimiz varlıkta buradan kendine mutlaka bir

paye çıkaracaktır. Bu organizasyonun bir amacı da herkesin başucunda bir okuduğu, okuyacağı kitabı olsun. Kitap okuma alışkanlığını arttıralım istiyoruz.”

1 MİLYON KİTAP, KİTAPSEVERLERLE BULUŞUYOR

“Burada neler bulacağız; 100’ü aşkın yayınevi, 100’ü aşkın yazar ve 1 milyonu aşkın kitap ile kitapseverlerimizi buluşturuyor olacağız. 03 Aralık Pazar gününe kadar Kitap Günlerimizin dolu dolu geçmesini arzu ediyoruz. Okullardan öğrencilerimizin gelmesi noktasında da çalışmalarımız olacak.”

7 KİTAP KULESİ ÇEKİLİŞLE SAHİBİNİ BULACAK

“Yine organizasyon kapsamında 7. Kitap Günlerine özel 7 kitap kulesi çekilişimiz olacak. Bunu da her yıl düzenliyoruz. Katılan, çekilişte yer alan arkadaşlarımıza 02 Aralık’ta teslim edeceğiz. Burada şehrimize gelen yazarlarımızın imza günleri ve söyleşileri olacak. Ben tüm ilçe halkımızı bu vesileyle fuarımıza davet ediyorum. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

GENÇLERİMİZ HEM OKUYOR HEM DİJİTAL DÜNYAYA YETİŞİYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da İnegöl Belediyesinin düzenlediği; insana dokunan, insanı temel alan ve insana temas eden 7. Kitap Günlerinin hayırlı olmasını dileyerek; “İlk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Okumanın ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben gençlerimizi görüyorum, onlar kitapta okuyorlar, Belediyemizin Nöbetçi Kitaphanelerini de dolduruyorlar, kütüphaneleri de dolduruyorlar. Aynı zamanda dijital dünyadan da geri kalmıyorlar. Hepsine yetişiyorlar maşallah” dedi.

ÇOK GÜZEL BİR KÜLTÜR HİZMETİ

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Eren Arslan ise “Kitabın, bilginin, bilimin değerini anlatmaya sabaha kadar konuşsak kelimeler yetmez. Bu anlamda belediyemizin bu anlamlı etkinliğini geleneksel hale getirmiş olması, bu yıl 7’ncisini düzenliyor olması, şehrimizde yüzlerce yazar, binlerce kitabı ayağımıza kadar getirmiş olması çok güzel bir kültür hizmeti. Belediyeler sadece yol, alt yapı hizmetleri yapmaz. Belediyeler bu hizmetlerle geleceğe de yatırım yapmış olurlar. Bu manada belediyemizi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası kurdele kesimiyle 7. İnegöl Belediyesi Kitap Günleri açılışı gerçekleştirildi.