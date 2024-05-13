Konuyla ilgili Altın Nesil Okullarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Altın Nesil Okulları, Bahreyn Manama'da düzenlenecek olan Okullar Arası Gençler Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Okullararası Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda genç kızlar A ve genç kızlar B kategorilerinde çifte şampiyonluk elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Aleyna Minden, Azra Coşkun, Nehir Karakoçak, İnci Alemdar, Melek Tekin, Rabia Aslan, Hatice Yeni, Esin Ada Alp, antrenörümüz Tarık Şeker’e ve destek veren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Altın Nesil'le başarıya koşmaya devam ediyoruz.”

Kaynak: Haber merkezi