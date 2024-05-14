YILDIRIM GAZETESİ

İnegöl’ün yazılı basında en eski kuruluşu Yıldırım Gazetesi'dir. Resmi ilan hakkı bulunan gazete, www.yildirimgazetesi.com haber sitesi ile şehrin eski medya kuruluşu unvanını elinde bulundurmaktadır. 40 yıl önce kurulan Yıldırım Gazetesi, hem gazete alanında hem de sosyal medya haberciliği alanında tanınırlığı ve okunurluğu en çok olan İnegöl’ün en büyük medya kuruluşlarının başında gelmektedir.



İnegöl’de, Basın İlan Kurumu tarafından aynı anda hem gazete hem de sosyal medya alanında resmi ilan alma hakkını kazanan tek kuruluşudur. Günlük siyasi, adli, kültürel ve sanat haberleri ile etkinliklerin video foto galerilerle desteklendiği kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığını Erdal Bayraktar yapmaktadır. Kuruluş, Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi No 4/A’da 3 katlı iş merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Gazetenin iletişim numarası 0224 712 22 22

DİĞER GAZETELER

İnegöl’ün aktif gazeteleri arasında yer alan Gençgazete’de hem günlük gazete hem de haber sitesi olarak faaliyet göstermektedir. Gazete olarak resmi ilan hakkı olan firma, ilçenin en eski 2. Medya kuruluşudur. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ömer Şen’in yaptığı gazete Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde faaliyetlerini göstermektedir. Yine Okur Gazetesi adıyla ilçede günlük yayın yapan bir gazete yer almaktadır.

HABER SİTELERİ

İnegöl’ün en eski sosyal medya haber sitelerinin başında Yıldırım Gazetesi ve İnegöl Online gelmektedir. İlçede yine, Gençgazete, Okur Gazetesi, Yerel Haber, İnegöl’ün Nabzı, Gündem İnegöl, Haber Yorum, Kanal İnegöl, İnegöl’de Bir Gün, Süper kanal, Haberizma gibi siteler yer almaktadır.