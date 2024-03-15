İftarın ardından konuşan İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci, her Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri iftar programının bir yenisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Özel çocuklarımız çok mutlu oldular. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Ramazanın güzelliklerini yaşıyoruz. Allah inşaallah bizi sağlıklı ve mutlu şekilde Ramazan bayramına da eriştirsin. Sizlerle olmaktan mutluluk duydum." dedi.

Muhabir: Murat Avcı