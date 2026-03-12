ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hameney, İran'ın yeni dini lideri olarak ilk mesajlarını verdi.

"BÖLGEDEKİ TÜM ABD ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ"

Şehitlerin intikamını alacaklarını vurgulayan Hamaney "Özellikle Minab şehitlerinin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Hamaney, bölgedeki tüm ABD üslerine saldıracaklarını belirtirken "Düşmanın üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor" diye konuştu.

Komşu ülkelere yönelik mesaj veren Hamaney "Komşularla dostluğa inanıyoruz, sadece üsleri hedef alıyoruz. İran, tüm komşu ülkelerle karşılıklı ilişkiler kurmaya tamamen hazır, bölgede hakimiyet kurma veya sömürgecilik peşinde değil" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANDAN TAZMİNAT ALACAĞIZ"

'Tazminat' çıkışıyla dikkat çeken Hamaney "Her halükarda düşmandan tazminat alacağız. Eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz ölçüde varlıklarına el koyacağız, bu mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mülklerini yok edeceğiz" dedi.