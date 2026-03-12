SÜNGERE ZAM

Mobilya üretiminde önemli bir yer tutan sünger fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yüzde 25 ile 30 arasında zam geldi. Üreticiler, kısa süre içinde gelen bu artışın maliyetleri ciddi şekilde yükselttiğini ifade ediyor.

KUMAŞ DOLAR BAZINDA!

Öte yandan mobilya üretiminde kullanılan kumaşların büyük bölümünün dolar bazında satılması nedeniyle döviz kurundaki yükseliş de fiyatlara doğrudan yansıyor. Doların artmasıyla birlikte kumaş maliyetlerinin de sürekli yükseldiği belirtiliyor.

MOBİLYACI ZAM YAPACAK MI?

Sektör temsilcileri, artan maliyetlere rağmen İnegöllü üreticilerin fuara kadar mevcut ürünlerinde fiyat artışına gitmemeye çalıştığını ifade ediyor.

Yaşanan süreçte ilk zammın süngere yapıldığını ifade eden Artliving Koltuk firması sahibi Mesut Kahveci, “Yaşanan bu artışa rağmen üreticiler olarak bizler alım gücünü düşünerek bu zammı ürünlerimize yansıtmıyoruz. Kendi karımızdan şuan ödün veriyoruz. Ancak hammadde fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde, üreticiler olarak Nisan ayında yapılacak olan İnegöl Mobilya Fuarında sergilenecek yeni ürünlere bu artışları yansıtmak zorunda kalacağız” dedi.

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, hammadde maliyetlerindeki artışın devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde mobilya fiyatlarında da yükseliş yaşanabileceğine dikkat çekiyor.