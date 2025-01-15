21. İstanbul Uluslararası gastronomi festivalinde makarna kategorisinde 24 ülke 168 lise 2000 aşkın katılımcının katıldığı gastronomi yarışmasında İnegöl Hacı Sevim Yıldız 4 Turizm ve mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisi Recep Tekin, makarna grubunda rakiplerini eleyerek altın madalya sahibi oldu.

9 YIL ÖNCE KANALDA AÇIKLAMIŞ

9 yıl önce ilkokul öğrencisi iken TRT belgesel çekiminde, "İleride aşçı olup, dünya mutfağını öğrenmek istiyorum" diyen Recep Tekin, Uluslararası gastronomi festivalinde birinci oldu. Başarılı öğrenci Tekin, "Uluslararası gastronomi festivalinde altın madalya aldım. Okulumu ve İnegöl'ü temsil ettim. Hayallerime bir adım daha yaklaştım" dedi.