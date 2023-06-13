MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında 100 maddelik Anayasa Tekliflerinin müzakere edilmek üzere hazırlandığını söyleyerek, maddeler içerisinde 100 il, 1000 ilçe projesini yeniden gündeme getirdi.

Bugün TBMM’de parti grup toplantısında MHP Milletvekillerine konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti olarak hazırladıkları 100 maddelik anayasa teklifinden bahsetti.

Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullandı;

“Milletimizden aldığımız destekle haşin, hain ve habis bir kuşatmayı yardık. Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik. Gayri ahlaki algı operasyonlarını geçtik. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular, bozduk. Çöktü dediler, dimdik doğrulduk. Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler; hiç aldırmadık, hiç de oralı olmadık. Baraja takılacağımızı söylediler, coşkun ırmaklar gibi taştık, yangın yerinde gül olup açtık, karanlık gecede hilal olup parladık. Bitti dediler, yeni ve yeniden güç devşirerek koşmaya başladık. Onlar bizi tanımıyor, fakat biz menfur ve melun niyet sahiplerinin alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında kaç kuruş yazdığını, bunların ne kadar ucuzlaştığını gayet iyi biliyoruz. Onlar bizi görmezden geliyor, fakat biz alayını birden görüyor, yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz.”

Konuşmasında Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında çıkan kabineye güvendiğini söyleyen Bahçeli, MHP’nin aldığı oy oranı ile de şeytani planları alt üst ettiğini belirtti.

Grup toplantısında İnegöl’ü de ilgilendiren konuyu yeniden gündeme getiren Devlet Bahçeli, “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” diye konuştu.