10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle Genç MÜSİAD İnegöl Başkanı Enes Malik Ubuz, Başkan Yardımcıları Alihan Gülerer, Talip Çelik ve yönetim kurulu üyesi Melih Alkanat ile Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundular.

Ziyarette başlattıkları projelerle ilgili bilgi veren Başkan Ubuz, bu proje için uzun zamandır yönetim kurulu ile çalışma içerisinde olduğunu ve şuanda 5 bölüm yayınladığını ifade ederek, “Özelde mobilya sektörünün, genelde şehrimizin tüm genç ihracatçılarını tanıtmayı, ihracat yaparken yaşanan serüveni anlatılan ve ihracata gençleri teşvik etmeyi amaçlayan İhracat Serüveni video serisi Genç MÜSİAD İnegöl’ün Youtube kanalında yayında. Bu proje ile ilgili yönetime geldiğimiz günden beri uzun uğraşlar verdik. Detayları belirleyip genç İhracatçılarımızla serüvene başladık. İhracatın üretim safhasından yolculuk safhasına kadar tüm serüveni izleyecilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu proje için emek harcayan tüm yönetim kuruluma ve bizlerden desteğini esirgemeyen MÜSİAD Başkanımız Sinan Yazaroğlu ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizler Genç MÜSİAD İnegöl olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla gençlerimizi geleceğin iş adamı olma yolunda tecrübe kazanmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Ayrıca katma değerli program ve projeler yaparak hem şehrimize hem de gençlerimize katkıda bulunacağız” dedi.