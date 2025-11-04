Aralık ayında başlayacak asgari ücret pazarlıkları öncesinde, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ’ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Milyonların maaş zammını belirleyecek komisyona ilişkin sendikadan rest niteliğinde bir açıklama yapıldı.

"Yönetmelik Değişmezse Masaya Oturmayacağız"

Daha önce komisyonda yer almayacaklarını bildiren TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, sözlerini yineledi. Atalay, "Yönetmelikte değişiklik olmazsa masaya oturmayacağız" açıklamasında bulundu.

Komisyona Katılmak İçin Şart Koştu

Komisyona katılmak için tek şart sunan Atalay, "Yönetmelik değişirse asgari ücret komisyonun yapısına ilişkin esaslarda değişiklik olursa bu komisyonda bulunuruz, ancak değişmezse durduğumuz yerdeyiz. Komisyonda da bulunmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.