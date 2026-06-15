Bahçeli, Türkiye’nin yeni yüzyılda idari yapısını güçlendirecek bir düzenlemeyle 100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir yapıya kavuşabileceğini ifade etmişti.

Bu kapsamda 25 ilçenin il yapılmasına yönelik kanun teklifi için hazırlık sürecinin başladığı öne sürüldü. Henüz Meclis’e sunulmuş resmi bir teklif bulunmazken, seçim takvimi dikkate alınarak ilerleyen süreçte bu konuda adım atılmasının planlandığı belirtiliyor.

Yeni il düzenlemesinde nüfus yoğunluğu, il merkezine en az 30 kilometre uzaklık, ekonomik gelişmişlik, ulaşım imkânları ve en az 100 bin nüfusa sahip olma gibi kriterlerin dikkate alınacağı ifade ediliyor.

İl sayısı 106’ya çıkacak

25 ilçenin il statüsüne kavuşması halinde Türkiye’deki il sayısı 81’den 106’ya yükselecek. Antalya ve Balıkesir’den ikişer yeni il çıkması beklenirken, listede yer alan 25 ilçede toplam 3 milyon 535 bin 454 kişi yaşıyor.

Antalya’nın 372 bin nüfuslu Alanya ilçesi ile Mersin’in 358 bin nüfuslu Tarsus ilçesi, nüfuslarıyla birçok ili geride bırakıyor.

İl olması gündemde olan ilçeler

Türkiye’de il sayısı 1989’da Aksaray’ın il yapılmasıyla artmaya başlamış, 1999 yılına kadar 67 olan il sayısı 81’e yükselmişti. Yeni düzenleme kapsamında il olması planlanan ilçeler ise şöyle sıralanıyor:

Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun, Fethiye, Akhisar, Edremit, Ereğli, Erciş, Bandırma, Cizre, Nazilli, Ereğli, Lüleburgaz, Ergani, Kahta, Ünye, Kozan, Elbistan, Polatlı, Midyat ve Yüksekova.

İki Ereğli için isim tartışması

Listede dikkat çeken başlıklardan biri ise iki Ereğli ilçesinin de il yapılmasının gündemde olması. Hem Zonguldak’ın 173 bin nüfuslu Ereğli ilçesi hem de Konya’nın 158 bin nüfuslu Ereğli ilçesi yeni il adayları arasında yer alıyor.

İki ilçenin de il olması durumunda aynı isim nedeniyle birinin adının değiştirilmesi gerekebileceği belirtiliyor. Ancak hangi Ereğli’nin adının değişeceği ya da yeni ismin ne olacağı konusunda henüz net bir karar bulunmuyor. Her iki ilçenin de mevcut adını korumak istediği ifade edilirken, bu sorunun kanun teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

100 plaka krizi

Yeni düzenlemeyle il sayısının 106’ya yükselmesi beklenirken, plaka numaraları da ayrı bir tartışma başlığı haline geldi. İl olmayı bekleyen ilçelerde 100 numaralı plakaya yönelik çekince olduğu belirtiliyor. Hiçbir ilçenin 100 plaka kodunu almak istemediği, bu durumun teklif hazırlıklarında çözülmesi gereken konulardan biri olabileceği ifade ediliyor.