Ahmet Aydın: “Önemli ve umut verici bir gelişme”

Saadet Partisi ilçe binasında gerçekleşen ziyarette açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında gündeme gelen ittifak, birliktelik ve ortak çatı arayışlarını değerlendirdi.

Aydın şu ifadeleri kullandı;

“Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında gündeme gelen ittifak, birliktelik ve ortak çatı arayışlarını, Millî Görüş camiasının geleceği açısından önemli ve umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Eğer bu birliktelik gerçekleşirse, bunun yalnızca iki parti arasındaki bir iş birliği olarak kalmayacağına; ortak değerler, ortak hedefler ve milletimizin beklentileri doğrultusunda hareket etmek isteyen başka siyasi partilerin de bu birlikteliğe katılmasının önünü açabilecek önemli bir başlangıç olacağına inanıyoruz.

Bizim önceliğimiz şahıslar veya makamlar değil; milletimizin huzuru, refahı ve geleceğidir. Farklılıklarımızı değil, ortak değerlerimizi öne çıkararak, kardeşlik ve istişare anlayışı içerisinde daha güçlü bir birliktelik oluşturmayı temenni ediyoruz.

Millî Görüş'ün ortak değerleri etrafında oluşacak güçlü bir birliktelik, milletimiz için yeni bir umut ve Türkiye'nin geleceği için önemli bir başlangıç olacaktır.” dedi.

Ahmet Yıldız: “Türkiye’nin ve İnegöl’ün özlediği bir tablo”

Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki parti arasındaki görüşmeyi Türkiye ve İnegöl açısından değerlendirdi.

Yıldız, şu ifadeleri kullandı;

“Bu birlikteliği Türkiye'nin ve İnegöl'ün özlediği bir tablo olarak düşünüyorum. İki kutuplu siyasetten bugüne kadar ülke olarak zarar gördük. Milli Görüş'ün efsane hizmetleriyle yeniden vatandaşımızı buluşturmamız gerekiyor.

Genel başkanlar nezdinde yapılan bu görüşmeleri Milli Görüşün daha güçlü temsili için önemli bir zemin olarak değerlendiriyorum. Bu zemin ve istişare kultürü ile ortak değerlerde buluşacağımız başkaca siyasi hareketlerin de Milli Görüş’ün ortak değerleri üzerinde birleşeceğine inanıyorum.

Biz Erbakan hocamızın emaneti ve öğretileriyle milletimize umut olmak için, adil düzen için, önce ahlak ve maneviyat için bu davada gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ittifak şüphesiz ki güçlü bir aktör olacak. Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine bu ittifakın sinerjisi vesile olacak inşallah.

İnegöl’ümüz özelinde de bizler bugüne kadar sevgi, saygı ve hoşgörü üzerine ikili ilişkilerimizi konumlandırdık. Bundan sonraki süreçte de istişare kültürü ve ortak akıl yöntemiyle milletimize hizmet için kollarımızı birlikte sıvayacağız.” dedi.