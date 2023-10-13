İnegöl Belediyesi’nin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü çerçevesinde bu yıl üçüncü kez düzenleyeceği "Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması” hasadın uzun sürmesiyle köylülerin talebi üzerine gelecek aya ertelendi.

İnegöl Belediyesi’nin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü çerçevesinde daha önce iki kez düzenlediği ve renkli sahnelerin ortaya çıktığı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. İnegöl tarımının gelişmesinde emeği büyük olan kadınlara yönelik yapılan yarışmanın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde yapılacağı açıklanmıştı. Yarışma, köylülerden gelen talep üzerine kasım ayına ertelendi.

Her mahalleden en fazla 3 kadının yer alacağı takımların yarışacağı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, ilk 2 yılında büyük bir çekişmeye sahne olmuştu.

Vatandaşlardan yarışmanın ertelenmesi yönünde talepler geldi. Köylerde hasat döneminin devam etmesi ve iş yükünün artması nedeniyle Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının Kasım ayında yapılmasına karar verildi.

BAŞVURULAR DEVAM EDECEK

Kesin tarihin ilerleyen dönemde açıklanacağı yarışmayla ilgili başvurular ise Cerrah Ek Hizmet Binasında bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Öznur Dede