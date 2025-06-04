Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Vekili Fevzi Dülger, "Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Bu alan, 4. bölge olarak değerlendiriliyor ve yapılan bir planlamayla 7 etaba ayrıldı. Toplamda 842 adet bağımsız bölüm bulunmakta. Belki takip ediyorsunuzdur; 1. etapta %100 muhataplık sağlandı. Bu çalışmalar yürütülürken, arka planda fotogrametrik planlar ve diğer teknik hazırlıklar da devam ediyor. Daha önce tam sayısını hatırlayamamakla birlikte, 859 adet olan tapu, bugün 7'ye düşmüş durumda. Çünkü 7 ayrı parsel söz konusu. Bunların tamamı ada-parsel niteliğinde. Bu parseller içinde yer alan hisselerin tamamı, kentsel dönüşüm alanında bulunmaları nedeniyle, belediyemize ait olan İMBER Şirketi’ne daha önce yetki verilmişti. Şimdi yine bu konuyla ilgili olarak, belediyemize ait hisselerle ilgili İMBER Şirketi ile sözleşme imzalanması için yetki verilmesini istiyoruz. Gündem maddemiz budur. Konu hakkında görüş bildirmek isteyen varsa, söz verebiliriz." dedi.

Söz alan Saadet Partisi Meclis üyesi Fatih Berber,"Sayın Başkan, bu tarz bilgilendirmelerin meclise sadece madde olarak değil; daha açıklayıcı bir şekilde sunulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Şunu da belirtmek isterim ki: Projenin geneline dair Saadet Partisi olarak seçim öncesinde ve süreç içinde bazı eleştirilerimiz oldu. Ancak yapılan bu çalışmanın tamamlandığında İnegöl’e ciddi bir katma değer sağlayacağını da göz ardı edemeyiz. Gerçekten önemli bir proje ve mimari açıdan da dikkat çeken yönleri mevcut. Umuyoruz ki, sosyal ve yeşil alanların ölçüsü de dünyada kabul gören standartlara yakın olur. Bu cümlemin yanlış anlaşılmaması adına bir örnek vermek istiyorum: İnegöl AVM yapılırken de Saadet Partisi olarak çeşitli eleştirilerde bulunmuştuk; bazı kaygılarımız vardı. Ancak bu, AVM’nin İnegöl’e bir değer katmadığı anlamına gelmiyordu. Bugün AVM, birçok vatandaşımızın zaman geçirdiği, rahatladığı bir ortamdır. Aynı durum kentsel dönüşüm projesi için de geçerlidir. Yer tespitiyle ilgili olarak depreme dair endişelerimizi dile getirmiştik. Ancak projenin şu anda daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Dikkatli bir şekilde sürdürüldüğü müddetçe İnegöl’e katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, bu maddeye olumlu oy vereceğimizi belirtmek isteriz." dedi.

Madde MHP'li üyelerin çekimser oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.