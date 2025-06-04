Özellikle büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine yönelen yoğun taşıt trafiği göz önünde bulundurularak, trafik düzenini sağlamak, sürücülerin kurallara uymasını kolaylaştırmak ve kamu güvenliğini temin etmek için bir dizi tedbir alındı.

Yapılan yazılı açıklamada, 4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’dan başlayıp, 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar belirlenen güzergâhlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyri engellenecek. Bu güzergâhlar arasında Anadolu Otoyolu (O4) İstanbul’dan Ankara’ya, Kuzey Marmara Otoyolu (O7) İstanbul’dan Sakarya Akyazı’ya, D-100 Karayolu İstanbul’dan Bolu Gerede’ye ve D-750 Karayolu Bolu Gerede’den Ankara’ya kadar olan kesimler yer alıyor. Ayrıca İzmir istikametine giden O5 otoyolu ile D-200, D-260 ve D-300 karayolları, Antalya istikametine giden D-650 karayolu ve diğer bazı ana yollar da bu düzenlemenin kapsamına dahil edildi.

Bu kapsamda, arada kalan girişler de dahil olmak üzere kamyon, çekici ve tankerlerin ana arterlerde seyretmesi yasaklanarak trafik güvenliğine katkı sağlanacak. Ancak yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş ürünler, çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta, hayvan yemi ve akaryakıt gibi kritik ürünlerin taşındığı araçların, ana arterler dışında alternatif güzergahlarda ya da zorunlu durumlarda ana arterlerde en kısa sürede bulunacak şekilde seyretmesine istisnai olarak izin verilecek. Böylece temel ihtiyaçların tedarikinde aksama yaşanmaması hedefleniyor.