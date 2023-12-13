Geçmiş dönem Milli Eğitim Müdürü Zeki Baştürk’ün çağrısıyla İnegöl'ün Eymir köyündeki kız çocukları “derslerine daha rahat çalışabilsin, üniversiteyi kazanabilsin” diye Muhtar Nazmi Özen’in girişimleriyle boşaltılan köy okulu kütüphaneye dönüştürülüyor. Atıl haldeki okul binasının bir dersliği daha önce 12-18 yaş grubu kızların ders çalışması ve kitap okuması için, İnegöl Belediyesi’nin ve kamu kurumlarının desteğiyle kitaplığa dönüştürülmüş ilçe genelinde kitap toplama kampanyası başlatılmıştı. Şimdi de köy kızları için “Kızlar Kulübü” kurularak onların eğitimleri için kampanya başlatıldı. Köydeki kız çocukları ise“Bize kitap gönderin okuyalım” diyerek kitapseverlerden istekte bulundular.