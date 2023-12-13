Yeni yıla sayılı günler kala bankaların paylaştığı kampanyalar indirimli alışveriş yapabilmeyi mümkün hale getiriyor. 2024 yaz tatilini şimdiden planlamaya başlayanlar avantajlı çıkıyor. %50'ye varan indirim fırsatı ile Worldcard sahipleri tatilini ucuza getiriyor. Setur firması üzerinden yapılacak Worldcard harcaması %50 indirim kazandıracak. 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olan kampanya alışveriş sırasında vade farksız 7 taksit ve 4 ay erteleme fırsatı da sunacak.

%50 İndirim Kampanyası ile Tüm Harcama 4 Ay Ertelenebilecek!

Yapı Kredi'nin harcadıkça ucuzlatan kampanyası ile Aralık ayında rezervasyon yaptıranlar ilk ödemeyi Nisan'da gerçekleştiriyor. Üstelik peşin fiyatına 7 taksit fırsatı da sunuluyor. Kampanya Setur mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yapılacak seyahat harcamaları için geçerlidir. Yurt içi erken rezervasyon fırsatı ile otel hizmetinde 7 aya varan taksit fırsatı da sunuluyor.

Ucuza Tatil Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Kampanya dönemi boyunca seçili otellerde geçerli %50 indirim fırsatı için kontenjanlar sınırlı tutulmuştur. Taksit ve erteleme kampanyalarına dair detaylı bilgi Setur internet sitesi üzerinden “ödeme seçenekleri” sayfasına gelinerek öğrenilebilir. Kampanya 6 Aralık 2023 tarihinden sonra yapılacak rezervasyonlar için geçerlidir.