İnegöl’ün yeni gelişim bölgesi olan ve hızlı bir yapılaşmanın olduğu Akhisar'da eksiklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu neticede Akhisar Mahallesindeki bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık ocağının yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi'nin iş birliğinde Akhisar Mahallesi İlkbahar Sokak'ta toplam 4 hekimin hizmet vereceği bir sağlık ocağı yapılıyor. 3 milyon TL’lik yatırımın tamamlanmasıyla bölgede 1000 m2 yeşil alan içerisinde yanında çocuk oyun alanı ve otoparkı da bulunan bir sağlık tesisi hayata geçmiş olacak.

MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

Salı günü, Akhisar Sağlık Ocağının temel atma töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili yöneticiler, meclis üyeleri ve Akhisar Mahalle Muhtarı Oktay Garip ile vatandaşların katıldığı törende kısa bir konuşma yapan Muhtar Oktay Garip, “Mahallemizde bir sağlık ocağı ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban bu ihtiyacı gidermek için çalışmalara başladılar. Bugün inşaata başlanarak temel atma töreni gerçekleştirilecek. Şimdiden mahallemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine değindi.

İHTİYAÇLAR BİR BİR GİDERİLİYOR

Başkan Taban ise “Akhisar Mahallemizde uzun zamandır yer arayışları devam eden sağlık ocağıyla ilgili çalışmamızı nihayete erdiriyoruz. Burada gerek muhtarımızın gerek mahalle sakinlerimizin gerekse de teşkilat üyelerimizin bizlere ilettiği ihtiyaçlardan biri de sağlık ocağıydı. Biz de bu noktada şu an içinde bulunduğumuz lokasyonda hazır bir yeşil alanımız ve çocuk oyun alanımız vardı. Konutlara da yakın bir bölge olması nedeniyle yapılan çalışma sonucunda 178 m2’lik tek katlı bir yapıyı hayata geçirmek için çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

4 HEKİM HİZMET VERECEK

Başkan Taban, çalışmanın Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü de vurgulayarak “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a da teşekkür ediyorum. Burada İmece usulü bir çalışma var. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan İnegöl Belediyemiz marifetiyle çalışmayı tamamlamak istiyoruz. Vatandaşlarımız da buradan güzel bir hizmet alacaklar. Yürüme mesafesinde bir bölge burası. Erişimin kolay sağlandığı, içerisinde 4 hekimin yer aldığı, 1000 m2 yeşil alan ile hemen yanında 200 m2 çocuk oyun alanı bulunan bir sağlık tesisi olacak. Yaklaşık 3 milyonluk bir yatırım olacak burada. İnşallah hiç ihtiyaç olmasın ama rabbim bu imkanların eksikliğini de vermesin. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız temel kazısını yaptı. İnşallah hayırlısıyla bittiği günleri de rabbim hepimize görmeyi nasip etsin” açıklamalarında bulundu.

Murat Avci