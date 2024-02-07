Haziran 2019’da yapılan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde İnegöl’de kurulan 597 sandıkta 186 bin 25 kişi oy kullanma hakkına sahipti. Yüzde 86.55 oranında katılım sağlanan seçimde 161 bin 1 kişi oy kullanmıştı.

Aradan geçen 4 yıl sonra yapılan 2018 genel seçimlerinde seçmen sayısı 209 bin 285’e çıktı. Bu kez 622 sandığın kurulduğu seçimlere katılım oranı yüzde 88.24 oldu. Genel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı ise 184 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Genel seçimlerden sonra henüz bir yıl bile dolmadan seçmen sayısında yine artış yaşandı. Gazetemizin İlçe Seçim Kurulundan edindiği bilgilere göre 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde oy kullanacak olan seçmen sayısı 212 bin 405’e çıktı. Böylelikle 8 ayda artan seçmen sayısı 3 bin 120 oldu.

İlçe seçim kurulu tarafından İnegöl bölgesinde kurulacak olan sandık sayısı ise henüz açıklanmadı. Sandık sayısının Şubat ayının son haftasında belli olması bekleniyor.