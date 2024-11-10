Sezona iddialı bir giriş yapan Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, TVF 2.lig mücadelesinde karşılaştığı Gemlik İstiklalspor'u net bir skorla mağlup etti. Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 17-25, 17-25 ve 12-25’lik setlerle 3-0 kazanan takım, sahadaki hakimiyetiyle göz doldurdu.

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, oyuna hızlı ve kararlı başladı. İlk seti 17-25’lik skorla kazanarak üstünlüğünü gösteren takım, rakibinin direncini kırmayı başardı. İkinci sette de benzer bir performans sergileyen oyuncular, yine 17-25’lik skorla avantajlarını pekiştirdi. Son sette ise skoru 12-25 yaparak galibiyetini ilan eden Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, taraftarına etkileyici bir zafer daha yaşattı.

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle sezon hedeflerine bir adım daha yaklaştığını gösterirken, başarılarıyla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.