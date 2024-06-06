Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Uludağ’ın pınar kaynaklarından sağlanan içme suyunu İnegöl ilçesinde 58 bin aboneye hizmet veren sisteme dahil etti. Böylelikle yılın 9 ayı devre dışı bırakılan Alibeyköy Terfi İstasyonu’ndan önemli ölçüde enerji ve su tasarrufu sağlanmış oldu.

Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği prensibiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesinde önemli bir kilometre taşı olan BUSKİ, İnegöl’deki su temininde önemli bir yeniliğe imza attı. Yaklaşık 58 bin aboneye hizmet veren içme suyu sistemine pınar kaynağından gelen su miktarı artırılarak, ilçeye daha verimli su temini sağlandı. Daha önce yeraltı derin su kuyularından alınarak Alibeyköy Terfi İstasyonu vasıtasıyla şehre verilen günlük 9 bin 500 metreküp suyun, pınar kaynaklarından elde edilerek doğrudan şehre ulaştırılması sağlandı. Bu değişiklikle birlikte terfi istasyonunun kullanımı yaz mevsiminde yoğun tüketilen günler hariç sona erdirilerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlandı. Enerji maliyetleri azaltılarak daha sürdürülebilir bir su yönetimi de oluşturuldu. Deydinler bölgesindeki pınar kaynağında yapılan içme suyu hattı imalatı, debimetre montajı ve isale hattı bağlantılarıyla 2500 metreküp pınar kaynağı suyu İnegöl’ün kullanımına sunuldu.

Ayrıca İçme suyu sisteminin en teknolojik sistemi olan SCADA ile yönetilmesi sayesinde ilçe merkezinde yaşanan basınç düşüklüğü şikâyetleri de önlendi. SCADA sistemiyle su dağıtımı daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilerek, içme suyu arıza sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Vatandaşlara kesintisiz su hizmeti sağlandı.

“Sürdürülebilir bir su yönetimi oluşturduk”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu çalışmaların İnegöl’de su temini ve enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Alibeyköy Terfi İstasyonu’nun devre dışı bırakılması ve pınar kaynaklarıyla önemli ölçüde enerji ve su tasarrufu sağladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Enerji maliyetlerimizi düşürerek daha sürdürülebilir bir su yönetimi oluşturduk. Ayrıca SCADA sistemiyle su dağıtımını daha etkin bir şekilde yöneterek, ilçe merkezinde yaşanan basınç düşüklüğü şikâyetlerini en aza indirdik. BUSKİ olarak İnegöl halkına daha kaliteli ve kesintisiz su hizmeti sunma hedefimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın da su tasarrufuna özen göstermesini rica ediyoruz. Su ve enerji tasarrufu, geleceğimizi korumanın en önemli yollarından biridir” dedi.