Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcunu ödemeyen ve borcu 5 milyon TL'yi aşan firmaların listesini açıklamaya başladı. Türkiye genelindeki il ve ilçe vergi dairelerinde 15-31 Ekim tarihleri arasında ilan edilen bu listeler, 1-15 Kasım tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde de yayımlanacak.

İNEGÖL'DEKİ FİRMALARIN BORÇLARI DUYURULDU

Bakanlık, İnegöl'de vergi borcu bulunan firmaların listesini kamuoyuna sundu. 49 kişilik olan listede firmaların toplam borç miktarı 838 milyon 813 bin 877 TL olarak belirlendi.