İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir açık Pazar kurulması sözü yerine getirildi. 2. Sanayi Caddesi üzerinde kurulan pazarda 70 esnaf yer aldı.



İnegöl Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Mecliste Cumhuriyet Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde açık semt pazarı kurulması konusu masaya yatırılmıştı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Özellikle Cumhuriyet ve Fatih Mahallelerimizi ilgilendiren açık Pazar yeri kurulmasıyla ilgili bir konu var. Bu konuda tarafımıza vatandaşlarımızdan, bölgeden gelen talep ve istekler vardı. Bizler de gerekli inceleme ve çalışmayı yaptık" dedi.

"BÖLGE HALKINDAN YOĞUN BİR TALEP VAR"

Başkan Taban, konuya ilişkin detayları paylaşması üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk'e söz verdi. Aktürk, "Bölge halkından yoğun şekilde talepler geliyordu Pazar kurulmasıyla alakalı. Alanyurt bölgesinin kapalı Pazar yeri Esentepe Mahallesinde ve bu bölgedeki vatandaşlarımız pazara ulaşmak için arada İnegöl-Yenişehir karayolunu geçmesi gerekiyor. Bölgede bir Pazar ihtiyacı olduğu görüldü. İncelemeler yapıldı, komisyon görüşleri alındı. Bu kapsamda bölgede Alanyurt semt sahasının yanındaki 2. Sanayi Caddesi üzerinde 70 pazarcının olacağı açık semt pazarı kurulması uygun görüldü. Meclisimiz de uygun görürse burada Çarşamba günleri 70 pazarcının tezgah açacağı bir Pazar kurulacak. Günü belirlerken pazarcımıza da hitap edecek en uygun günü tespit etmeye çalıştık" diye konuştu.

Mecliste yapılan oylamada, Cumhuriyet Mahallesinde yeni Pazar kurulması konusu tüm meclis üyelerinin oluruyla oy birliği ile kabul edildi. Pazarın kurulmasıyla alakalı çalışmalar hemen başlatıldı.

BUGÜN PAZAR KURULDU

Cumhuriyet Mahallesindeki yeni açık pazar kurulması sözü bugün yerine getirildi. 2. Sanayi Caddesi üzerinde kurulan pazarda 70 esnaf tezgah açtı.